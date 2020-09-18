Каталог продукции

Новости
Применение рудничной светодиодной ленты ЛСР-9,6 Вт/м.
18.09.2020
Поставка комплекта шкафов высоковольтного плавного пуска для дробильного комплекса ДСК7/8/9 АО «Восточный порт»
17.09.2020
Новые модули в станции управления СУЭП.
02.09.2020

Рудничные и шахтные пускатели, трансформаторные подстанции

Новости

Все новости
Применение рудничной светодиодной ленты ЛСР-9,6 Вт/м.
18.09.2020

Пример применения рудничной светодиодной ленты ЛСР-9,6Вт/м производства компании ШЭЛА в АО «МЕТРОСТРОЙ» г.Санкт-Петербург.

Поставка комплекта шкафов высоковольтного плавного пуска для дробильного комплекса ДСК7/8/9 АО «Восточный порт»
17.09.2020

Компанией «ШЭЛА» совместно с ООО «АРКТЭК», произведена отгрузка закрытого распределительного устройства и шкафов плавного пуска электродвигателей 6кВ дробильно-сортировочного комплекса ДСК7/8/9 АО «Восточный порт».

Новые модули в станции управления СУЭП.
02.09.2020

Станция управления электроприводами дополнилась новыми модуля из серии оборудования MINI.

﻿