Рудничные и шахтные пускатели, трансформаторные подстанции
Рудничное электрооборудование до 1000 В
- Оборудование серии EL
- Пускатели рудничные
- Пускозащитная аппаратура малой мощности на токи от 0,1А до 63А
- Выключатель рудничный типа ВР-100...ВР-1000
- Аппарат осветительный шахтный типа АОШ 0,25...5кВА
- Аппарат пусковой рудничный шахтный типа АПР 2,5...5,0кВА
- Шкаф автоматического включения резерва АВР-2×40А…2×1600А
- Шкаф оперативного тока ШОТ
- Блок светозвуковой сигнализации БС-200
- Сигнализатор светозвуковой рудничный типа СР-104 (204)
- Коробка соединительная рудничная типа КСР 63÷630А
- Клеммный ящик КЯ
- Коробка соединительная рудничная КСР-6(10)-400..630
- Рудничные источники питания для светодиодных лент типа РИП-LED
- Рудничные источники бесперебойного питания РИП-ИБП
- Рудничные источники питания для производства строительно-монтажных работ РИП-СМР
- Освещение горных выработок. Рудничная светодиодная лента ЛСР
- Рудничный сварочный комплекс РСК-РН-300-УХЛ5
- Пост кнопочный универсальный ПКУ
- Вспомогательное электротехническое оборудование и материалы
- Рудничное электрооборудование с использованием быстроразъемных промышленных соединителей
Рудничное электрооборудование 6-10 кВ
- Комплектная трансформаторная подстанция рудничная типа КТП-РН 10-1600 кВА
- Установки конденсаторные компенсации реактивной мощности высоковольтные УКВ-РН-6(10) кВ
- Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВВ (с применением вакуумных выключателей)
- Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВК (с применением вакуумных контакторов)
- Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВНТ (с применением выключателей нагрузки)
- Устройство плавного пуска высоковольтное УППВ-РН-6(10)кВ
- Реверсор высоковольтный РВВш-6-400-УЗ
- Передвижные комплектные трансформаторные подстанции карьерные ПКТПК 25...2500кВА 6/0,23÷0,4÷0,69кВ
- Карьерные распределительные пункты КРП напряжением до 10 кВ
- Ячейка карьерная наружной установки отдельно стоящая ЯКНО-6(10)кВ
- Комплектные распределительные устройства наружной установки КРУН 6(10)кВ
- Комплект электрооборудования плавного пуска высоковольтных электродвигателей типа КППВЭ-6
- Шкаф оперативного тока ШОТ
- Коробка соединительная рудничная КСР-6(10)-400..630
Рудничное электрооборудование для электровозной откатки, тяговые подстанции
- Светофоры рудничные СФ
- Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП
- Автоматизированные тяговые преобразовательные установки АТПУ-500/275Р; АТПУ-1250/275Р
- Комплектная трансформаторная (тяговая преобразовательная) подстанция рудничная ТСП (КТП-РН) 160, 400 кВА
- Щит постоянного тока ЩПТ-1000/275В
- Арматура линейная контактной сети
- Выключатель рудничный постоянного тока ВАРП 250...1000А
- Автоматические зарядные устройства шахтных аккумуляторных батарей рудничных электровозов типа ЗУША-РП
- Блок светозвуковой сигнализации БС-200
- Система автоматического управления транспортной сигнализацией и блокировками САУ ТСБ
Рудничное электрооборудование ПП в корпусах повышенной прочности
Модульное электрооборудование для эргономики пространства горных выработок
Системы автоматического управления технологическими процессами
- Станция участкового водоотлива рудничная СУВ-РН-10…СУВ-РН-630
- Станция управления насосом рудничная СУН-РН-10…СУН-РН-630
- Комплексное решение по электроснабжению и автоматизации главных водоотливных установок.
- Система автоматического управления обогревом бункеров САУ «Бункер+»
- Комплексное решение по электроснабжению и автоматизации процессов дробления
- Блок-модули. Кабины управления.
- Система автоматического управления вибрационным доставочно-погрузочным устройством типа САУ-ВДПУ
- Система автоматического управления механизмами вентиляционных дверей САУ-«ВЕНТ-ШЛЮЗ»
- Система автоматического управления транспортной сигнализацией и блокировками САУ ТСБ
Электрощитовое оборудование
- Комплектные трансформаторные подстанции КТП от 25 до 2500кВА напряжением 6(10)кВ
- Оборудование трансформаторных подстанций
- Электрощитовое оборудование 0,4 кВ
- Щитки этажные ЩЭ
- Комплектные распределительные устройства наружной установки КРУН 6(10)кВ
- Устройство этажное распределительное модульного типа УЭРМ
- Вводно распределительное устройство ВРУ-1, ВРУ-3
НовостиВсе новости
Применение рудничной светодиодной ленты ЛСР-9,6 Вт/м.
18.09.2020
Пример применения рудничной светодиодной ленты ЛСР-9,6Вт/м производства компании ШЭЛА в АО «МЕТРОСТРОЙ» г.Санкт-Петербург.
Поставка комплекта шкафов высоковольтного плавного пуска для дробильного комплекса ДСК7/8/9 АО «Восточный порт»
17.09.2020
Компанией «ШЭЛА» совместно с ООО «АРКТЭК», произведена отгрузка закрытого распределительного устройства и шкафов плавного пуска электродвигателей 6кВ дробильно-сортировочного комплекса ДСК7/8/9 АО «Восточный порт».
Новые модули в станции управления СУЭП.
02.09.2020
Станция управления электроприводами дополнилась новыми модуля из серии оборудования MINI.